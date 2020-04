ALGERIE-CHINE : Partenariat stratégique basé sur une amitié exceptionnelle

La lutte conjointe menée par l'Algérie et la Chine contre l'épidémie du coronavirus (Covid-19) témoigne une nouvelle fois que les deux pays "frères et amis" entretiennent un "partenariat global stratégique", basé sur une "amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle", a relevé dimanche l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, LI Lianhe. "La Chine et l’Algérie sont des partenaires stratégiques globaux liés par une amitié exceptionnelle. Face à l’épidémie du Covid-19, la Chine continuera à rester aux côtés de l’Algérie et à fournir du soutien et des aides selon ses capacités", a écrit l'ambassadeur chinois dans une contribution publiée dans la presse nationale. Rappelant que les deux pays ont mené ensemble une guerre contre le colonialisme et qualifiant le peuple algérien de "vaillant et insoumis", le diplomate chinois a souligné qu'"aujourd’hui, les deux pays poursuivent leur coopération et entraide dans le cadre de la lutte contre le Covid-19". Il a affirmé que la Chine demeure "convaincue que l’Algérie sortira victorieuse de la guerre contre cette épidémie". Dans ce sens, l'ambassadeur chinois a noté que l’évolution de l’épidémie en Algérie est marquée par des "tendances positives" grâce aux mesures prises sous la direction du Président Abdelmadjid Tebboune et aux efforts et sacrifices énormes du peuple algérien ainsi qu'aux soutiens énergiques de pays amis comme la Chine.