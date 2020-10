ALGERIE-CHINE : Accord de coopération économique et technique

L'Algérie a signé un accord de coopération économique et technique avec l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA). L'accord a été signé au siège du ministère des Affaires étrangères (Alger) par son secrétaire général, M.Chakib Rachid Kaïd et le président de la CIDCA, Wang Xiaotao qui accompagne le membre du bureau politique et directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du comité central du parti communiste chinois (PCC), Yang Jiechi. M.Yang Jiechi avait entamé samedi soir une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation dans le but de renforcer et promouvoir les liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Chine. Cette visite de deux jours sera l'occasion pour les deux parties d'évaluer les relations de coopération entre les deux pays dans divers domaines et d'examiner les possibilités de les promouvoir et de les développer, notamment dans le volet économique dont les infrastructures, les travaux publics, les transports, le commerce et l'investissement, outre les domaines liés à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique et aux nouvelles technologies. Il s'agira également d'examiner les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en sus de la poursuite de la coordination et la solidarité entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.