ALGER : Une femme sauvagement tuée par son mari

La commune d’Ouled Fayet, située dans la banlieue Sud-ouest d’Alger a été secouée par un crime crapuleux et dont l’auteur, n’est autre qu’un vendeur de fruits et légumes ambulant. Ce dernier a mutilé et découpé le corps de son épouse avant de contacter les services de sécurité, a-t-on appris de sources concordantes. Les faits remontent à la mi-décembre dernier, lorsque l’époux avait appelé la police pour signaler l’assassinat de sa femme. Il avait alors déclaré à la police, qu’il ignorait ce qui s’était passé, précisant qu’il était absent toute la journée, selon les mêmes sources. Cependant, les résultats des enquêteurs ont révélé que la victime, une jeune femme originaire de Sétif, avait subi plusieurs coups et blessures infligés par son mari à l’aide d’un marteau. Les empreintes prélevées sur la scène de crime appartenaient à l’époux de la victime, et l’heure du décès remontait, selon les enquêteurs, à la veille. L’assassin avait eu donc le temps de violenter sa femme, de la tuer, la mutiler et la découper durant la nuit avant de repartir travailler le matin. N’ayant pas pu nier les accusations, le mari a reconnu les faits qui lui ont été reprochés et a fini par avouer qu’il avait assassiné sa femme, puis découpé son corps en morceaux. Ce marchand de légumes avait ensuite tenté de cacher les morceaux dans un linge, afin de dissimuler son crime.