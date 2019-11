ALGER : Un véhicule volé à Dergana récupéré en un quart d'heure

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont récupéré samedi un véhicule, un quart d'heure après son vol à son propriétaire sous la menace d'une arme blanche à Dergana, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Alertés samedi vers 8h30 par une victime de vol de voiture sous la menace d'une arme blanche, les services de police de la Sûreté de wilaya d'Alger ont intensifié les recherches et renforcé les contrôles au niveau de tous les points d'accès et des barrages de la capitale, réussissant à localiser le véhicule en un quart d'heure», précise la même source. Face au barrage de contrôle, l'individu impliqué dans le vol a abandonné le véhicule, qui a été récupéré au niveau de la sortie du tunnel d'Oued Ouchayah, avant de prendre la fuite vers une destination inconnue, ajoute la même source. Les recherches et les investigations ont permis, quelques minutes plus tard, d'identifier le mis en cause qui est toujours recherché, conclut la même source.