ALGER : Un quincagénaire assassiné par sa belle-fille !

Un homme âgé d’une cinquantaine d’années a trouvé la mort suite à des blessures à l’arme blanche infligée par sa belle-fille, a-t-on appris hier, le mercredi de sources concordantes. Selon les mêmes sources, les faits se sont produits le vendredi dernier en fin de journée à Alger-centre. La mise en cause, âgée d’une quarantaine d’années, a été présentée hier devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) qui a ordonné son placement en détention provisoire à l’établissement pénitentiaire d’El Harrach, en plus de la soumettre à une expertise médicale pour déterminer son état de santé mentale. Dans ses déclarations, la mise en cause âgée d’une quarantaine d’années a reconnu avoir commis son crime pour « une affaire d’honneur », déclarant que la victime s’était rendue coupable de harcèlement sexuel à son égard, et ce à plusieurs reprises. La mise en cause a déclaré s’être servie d’un couteau de cuisine pour poignarder la victime qui est décédée peu après les faits. Suite à ses aveux, la mise en cause a été présentée devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, qui a pris les dispositions suscitées à son égard en attendant la fin de l’enquête des services de sécurité, qui est toujours en cours pour éclairer les zones d’ombre sur ce crime.