ALGER : Un enfant de 12 ans égorgé à Bouzaréah

Un petit garçon est mort ce dimanche soir égorgé! Un crime macabre qui vient ébranler le silence précaire de la ville de Bouzareah. C’est un terrible drame qui s’est déroulé ce dimanche soir ! Un enfant de douze ans a été retrouvé égorgé, rapporte ce lundi, le site électronique Ennahar Online. Les circonstances de ce crime ne sont pas encore déterminées. Selon cette source, l’assassin a été identifié. Le mis en cause n’est qu’un voisin, et un père de famille, qui a commis cet acte odieux, précise la même source. Il lui a tranché la gorge froidement, laissant ce petit baigner dans son sang! Ce tragique crime a soulevé l’indignation et la colère des habitants de cette ville. Dans un passé récent, Alger et tout le pays ont été secoués par l’assassinant du jeune étudiant de médecine Assil qui avait à peine 21 ans. Assil a été égorgé sauvagement en février dernier, dans sa résidence universitaire à Ben Aknoun.