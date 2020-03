ALGER : Un enfant de 10 ans assassiné par son propre père

La commune de Birkhadem, à Alger, a été secouée par un horrible crime, dont la victime n’est qu’un enfant de 10 ans, rapporte le site arabophone Ennahar online, citant des sources judiciaires. En effet, il s’agit d’un père de famille qui a assassiné froidement son fils, âgé de 10 ans, pour une modique somme de 1 000 dinars. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, un enfant de 10 ans a été tué par son propre père pour la simple et bonne raison qu’il lui avait pris sans son autorisation une somme de 1 000 dinars ! C’est ce qu’a indiqué le mis en cause au juge lors de sa comparution devant le tribunal de Bir Mourad Raïs. L’auteur du parricide a assuré qu’il n’avait nullement l’intention de tuer son enfant. Il ne voulait que lui donner une leçon, a-t-il soutenu. Pourtant, l’auteur du crime a roué de coups la victime jusqu’à ce que cette dernière rende son dernier souffle. Le juge a ordonné de procéder à une autopsie sur le corps du défunt pour se prononcer sur les raisons exactes qui ont entraîné sa mort. Le père a été mis en détention provisoire pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort ».