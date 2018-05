ALGER : Un automobiliste poignarde un agent de sécurité

La ville de Cheraga à Alger, a été secouée, le samedi dernier, par un crime horrible. Un citoyen a poignardé un autre à cause du stationnement du véhicule du dernier. Une altercation violente est survenue entre un agent de sécurité, travaillant pour le compte du pari sportif algérien et un riverain à propos du stationnement du véhicule de ce dernier, l’agent aurait reproché au citoyen son mauvais stationnement, lui demandant de changer l’emplacement de sa voiture, car bloquant l’accès au pari sportif algérien. Le propriétaire du véhicule n’ayant pas apprécié la réaction de l’agent, s’est emporté et il y’a eu ainsi de violents échanges entre les deux hommes. Dans les échanges, le citoyen asséna un coup de couteau fatal à l’agent qui rendit l’âme peu de temps après son évacuation à l’hôpital. Le meurtrier, quant à lui, a été appréhendé par les services de l’ordre, qui se sont rendus sur place juste après avoir reçu un appel signalant ce qui c’était passé. Il y’a lieu de signaler que, le crime s’est produit à dix mètres du futur parking, qui allait être construit pour mettre un terme au problème de manque de lieux de stationnement, dont souffre la ville de Cheraga