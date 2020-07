ALGER : Sonatrach fait don d’équipements médicaux à la PCH

La compagnie nationale Sonatrach a fait, jeudi à Alger, un don d’équipements médicaux au profit de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), en guise de contribution à la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19). La cérémonie de remise du don s’est déroulée en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réformé hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et du ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, ainsi que du P-dg de la Sonatrach, Toufik Hakkar et de la directrice générale de la PCH, Fatima Ouakti. A cette occasion, le ministre de l’Energie a affirmé que la Sonatrach, « société citoyenne », est, comme à son accoutumée, « toujours présente lors des moments difficiles que traverse le pays et la voilà, aujourd’hui, prendre l’initiative, en cette conjoncture marquée par la propagation du nouveau coronavirus, pour faire don de respirateurs artificiels et d’autres équipements médicaux au profit de la PCH qui, à son tour, va les distribuer aux établissements hospitaliers qui en ont besoin ». Il a également mis l’accent sur l’importance de la sécurité sanitaire du pays et le rôle de la solidarité nationale, soulignant l’impératif de fédérer toutes les énergies pour faire face à ce défi. Mettant en avant la solidarité de la Sonatrach avec le secteur de la santé, le ministre a estimé que le rôle de son secteur consistait également à offrir de telles aides, jusqu’à la disparition de cette maladie. A cet effet, M. Attar a salué les efforts du corps médical, qui est en première ligne dans la bataille contre la Covid-19, appelant à sa protection, afin de lui permettre de s’acquitter pleinement de ses missions sur le terrain, pour la préservation de la santé de citoyens.