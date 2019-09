ALGER : Sayouda procède à l'installation des walis délégués

Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda a supervisé, ce samedi à Alger, l'installation des nouveaux walis délégués de nombre de circonscriptions administratives de la capitale les appelant à ne "ménager aucun effort pour servir le citoyen et réaliser les objectifs tracés en matière de développement local". S'exprimant lors de la cérémonie d'installation des walis délégués des circonscriptions administratives de Draria, Baraki, Hussein Dey, Sidi M'hamed, Chéraga, Zéralda et Sidi Abdellah, le wali d'Alger a indiqué que les changements survenus au niveau de ces postes interviennent dans le cadre de la politique de l'Etat visant à consacrer le principe de la continuité du développement du service public et confier les responsabilités à toute personne en mesure de poursuivre le travail jusque-là accompli et réaliser les objectifs tracés. Il a appelé, dans le même cadre, les nouveaux walis délégués à être à la hauteur des responsabilités et ne ménager aucun effort pour servir le citoyen, tout en veillant à assurer une présence sur le terrain. S'adressant aux anciens walis délégués, M. Sayouda a tenu, lors d'une cérémonie organisée en leur honneur, à leur exprimer sa gratitude pour les efforts consentis.