ALGER : Saisie près d’un demi-kilo de cocaïne et des euros

Les éléments de la police judiciaire de la circonscription d’Alger ont procédé à l’arrestation de trois personnes lors d’une opération menée dans une plusieurs quartiers de la capitale. A l’issue de cette opération, les policiers ont découvert un véritable butin. Âgés entre 30 et 44 ans, les suspects sont accusés de trafic de drogue « synthétique » et d’infraction aux règlements relatifs « au change et aux mouvements de capitaux » dans le cadre d’ « une bande criminelle organisée », indique ce mercredi un communiqué de la DGSN. Les services de police ont ainsi pu saisir « 395 grammes de cocaïne, 6,5 grammes de cannabis, sept millions de dinars, 54625 euros, 23172 dollars, 9170 livre sterling, 3910 dollars canadien, 1000 livre libanaise, 165 dinars tunisien et 20 francs suisse », affirme la DGSN. Les policiers ont également saisi « deux véhicules touristiques, cinq téléphones portables, trois passeports algériens et un autre délivré par un état étranger », selon la même source.