ALGER : Saisie de 1,7 milliard de centimes en faux billets

Les éléments de la division ouest de la police judiciaire relevant des services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont démantelé un réseau criminel transfrontalier de faux-monnayeurs et saisi un montant de plus de 1,7 milliards de centimes en faux billets en coupure de 1000 DA, a indiqué lundi un responsable de ce corps sécuritaire. L'opération mise sur pied par les services de police de la division ouest de la police judiciaire ,dans le cadre de la lutte contre le crime urbain, a permis l'arrestation de 07 individus issus de différentes wilayas du pays et la saisie d'une somme de 1 milliard et 780 millions centimes en faux billets en coupure de 1000 DA, a précisé le chef de la brigade criminelle de la division Ouest de la police judiciaire, le commissaire de Police, Ahmed Kebir. Agissant sur informations faisant état d'un ressortissant étranger suspect ayant déposé une somme d'argent au niveau d'une banque, la division ouest de la police judiciaire a diligenté une enquête qui a donné lieu, en un temps record, à l'arrestation de tous les membres du réseau criminel, a ajouté le responsable. Après le parachèvement de toutes les procédures en vigueur, les mis en causes ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent pour faux-monnayage.