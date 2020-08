ALGER : Saisie de 150 comprimés de psychotropes

Les éléments de la Sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais (Alger) ont saisi une quantité de poudre rose entrant dans la fabrication de l'Ecstasy et 150 comprimés psychotropes, a indiqué un communiqué de la Sûreté d'Alger. Lors de patrouilles de routine, les éléments de la brigade mobile de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de Bir Mourad Rais ont remarqué un véhicule suspect à l’arrêt, avec à son bord deux individus et un troisième à côté, et dont le contrôle a donné lieu à la saisie d'un sac plastique contenant une poudre rose entrant dans la fabrication de l'Ecstasy, 150 comprimés de psychotropes, des ordonnances émanant d'un médecin généraliste et d’un neurologue, trois (03) téléphones portables et un montant de 67.780 DA ", a précisé le communiqué. Après finalisation de la procédure légale, les mis en cause ont été présenté devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné la mise en détention provisoire de deux individus et la mise en liberté d’une jeune fille.