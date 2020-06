ALGER : Reprise du transport du personnel médical

L'Etablissement public de Transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a annoncé la reprise, samedi, du transport spécial du personnel médical dans la wilaya d'Alger dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19). "Suite aux mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le transport du personnel médical a repris ce samedi à 14h00, après avoir accusé un arrêt à partir de mercredi passé", a indiqué le chargé de communication à l'Etusa, Hcene Abbad. "L'arrêt temporaire du transport du personnel médical, enregistré depuis mercredi dernier, est dû aux grands préparatifs liés à la reprise du transport des voyageurs. l'Etusa va assurer, distinctement, le transport des voyageurs et celui du personnel médical et ce, en respectant les mesures nécessaires à adopter pour lutte contre la pandémie", a-t-il ajouté. Pour terminer, M. Abbad a rappelé que l'Etusa assure au profit du personnel médical un transport (10 000 personnes/jour) journalier à travers 120 lignes vers les différentes structures médicales de la wilaya d'Alger.