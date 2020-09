ALGER : Réouverture progressive des garderies et des jardins d’enfants

Près de 1000 enfants ont regagné ce dimanche 6 septembre, les garderies et les jardins d’enfants relevant de l’Établissement de gestion des structures préscolaires d’Alger (EPIC Presco). Dans une déclaration de Merouane Messar, le directeur de l’Établissement (EPIC Presco), 37 des 43 crèches relevantes de l’établissement en question ont reçu, dimanche, une première vague de 1.000 enfants, dans le cadre de la réouverture des jardins d’enfants et des garderies. Les enfants ont été accueillis et pis en charge par une équipe administrative et pédagogique ayant supervisé l’application du Protocole sanitaire en vigueur, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. M. Messar a également affirmé que les 50% des enfants à accueillir concernaient : le préscolaire (5-6 ans), la moyenne section (4-5 ans), la petite section (3-4 ans), ainsi que la toute petite section (-3 ans). Le directeur a également ajouté que « la priorité sera accordée aux enfants inscrits en mars 2020, n’ayant pas bénéficié du programme de l’Établissement« . Toutefois, des supports de distribution du gel hydro-alcoolique ont été placés à l’entrée de chaque établissement, avec obligation du port du masque pour tous les éducateurs et les travailleurs et la désinfection permanente des lieux.