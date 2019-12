ALGER : Relogement de 460 familles du bidonville ‘’El-Wiam’’

460 familles occupants des bidonvilles « El-Wiam » à Gué de Constantine seront relogées, ce lundi 23 décembre, indiquent, les services de la wilaya, dans un communiqué, cité par l’Agence officielle. L’opération de relogement a débuté ce lundi pour 460 familles de ce quartier d’Alger. En perspective de cette opération, d’intenses préparatifs ont été menés par les services de la wilaya, pour mener à bien ce projet. Le bidonville sera détruit et les familles seront relogées dans de nouveaux appartements à la « cité 590 logements » à Haouch Mihoub (Baraki), précise ce même communiqué. Toutefois, 50 familles qui ne sont pas éligibles à l’octroi d’un logement, ne figurent pas sur la liste des bénéficiaires. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de la 2e phase de la 25e opération de relogement, initiée par la wilaya d’Alger afin d’éradiquer les bidonvilles, les habitats précaires et les caves. Les habitants d »’El Wiam », ont subi, depuis des années, les affres de la misère dans ces baraques rangées de parpaings et couvertes d’un toit ont-ils témoigné.