ALGER : Près de 110 000 tonnes de pains rassis récupérées

Près de 110 000 tonnes de pain rassis ont été récupérées au cours des neuf (9 mois) écoulés par l'entreprise de nettoyage Netcom au niveau de 26 communes de la capitale, a-t-on appris, ce lundi, auprès de cette entreprise. Dans une déclaration à l'APS, en marge de l'ouverture de la 4ème édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets "Revade 2019" au Palais des expositions, la chargée de la communication à Netcom, Nassima Yakoubi a affirmé que son entreprise avait procédé, au cours des neuf (9) premiers mois de 2019 (janvier à septembre), à la collecte de plus de 300.000 tonnes d'ordures ménagères et à la récupération de plus de 110.000 tonnes de pain rassis dans 26 communes relevant de son territoire de compétence. Pour ce qui est des statistiques relatives aux opérations de tri sélectif, recyclage et de récupération, la même responsable a fait état de la collecte de plus de 1.500 tonnes de carton et de plus de 50 tonnes de plastique", ajoutant que durant cette opération, plus de 700 bennes destinées à la collecte du plastique et du carton ont été déployées dans différents endroits de la capitale.