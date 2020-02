ALGER : Plus de 7 300 permis de conduire retirés en janvier

Un communiqué de la Cellule de Communication et relations publiques des services de sécurité de la wilaya d’Alger a indiqué que plus de 7 300 permis de conduire ont été retirés au cours du mois de janvier. À l’issue de l’activité de janvier dernier, la source a expliqué que dans le domaine de la prévention de la circulation, les services de sécurité publique ont enregistré 24 746 infractions routières, et 7 320 permis de conduire ont été retirés. La source a ajouté que 77 accidents de circulation ont été enregistrés qui ont entraîné la mort de sept personnes (07) Dans la capitale le mois dernier, avec 83 autres personnes signalées blessées, les services de sécurité attribuant les raisons de la plupart de ces incidents au manque de respect du code de la route, notant dans sa déclaration que les services de sécurité publique de la capitale ont effectué 1432 opérations pour maintenir l’ordre. En outre, au cours du même mois, les services de sécurité algériens ont enregistré 44 274 appels sur la ligne verte 48-15, ainsi que la ligne de secoure 17, en plus de 1068 appels au numéro 104, ajoute le communiqué.