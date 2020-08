ALGER : Plus de 5000 locaux commerciaux fermés

Plus de 5.000 locaux commerciaux à travers la capitale ont été fermés, depuis mars dernier au 27 août 2020, en raison du non-respect des mesures préventives de lutte contre la propagation du Coronavirus. Dans un communiqué rendu public, les services de la wilaya d’Alger ont indiqué qu’il était question de 5.145 locaux commerciaux, marchés communaux, et des espaces commerciaux, à travers différentes circonscriptions administratives, ayant été fermés, depuis mars dernier jusqu’au 27 août, pour non-respect des mesures préventives prévues par le protocole mis en place par le gouvernement afin de lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. Ainsi, l’activité de 3528 locaux commerciaux a été suspendue au niveau des différentes communes de la circonscription de Dar El Beida à savoir : Bab Ezzouar, Dar El Beida, Mohammadia, Bordj El Kiffan, Bordj El Bahri, Ain Taya, El Marsa, en plus de deux marchés communaux à Bab Ezzouar, et un centre commercial à Mohammadia. A la circonscription administrative de Rouiba, il a été question de la suspension de l’activité de 299 locaux, dont un à Reghaia, tandis qu’à Zeralda, les mêmes services ont fait état de la suspension de centres commerciaux au niveau des communes de Zeralda, Staoueli, et Souidania. Dans la circonscription administrative de Hussein Dey, des locaux commerciaux et marchés communaux ont été suspendus. Il en est de même à Draria, Birtouta, Bir Mourad Rais, Hydra, Bir Khadem, Saoula, et Gué de Constantine.