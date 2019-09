ALGER : Plus de 100 familles de la Casbah relogées

Algérie-Plus de 100 familles issues de la Casbah d’Alger ont été relogées, ce jeudi, dans des logements décents à Baba Ali, dans le cadre de la 25ème opération de relogement et d’éradication de l’habitat précaire. Avec une extrême joie, 112 familles occupant 19 immeubles menaçant ruine ont quitté, ce matin, la Casbah vers de nouveaux logements situés à Baba Ali, dont 20 familles sinistrées touchées par les dernières précipitations qui se sont abattues, le 12 septembre, sur Alger. Dans une déclaration à l’APS, le wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued, Athmane Abdelaziz a affirmé que cette opération s’inscrivait dans le cadre du programme spécial de relogement des habitants de la Casbah résidant dans des habitations menaçant ruine, soulignant que cette opération devra se poursuivre à l’avenir, en coordination avec les services de la wilaya d’Alger, selon la disponibilité des logements réceptionnés par les Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya. D’autres opérations de relogement « prévues prochainement devront concerner toutes les communes de la circonscription de Bab El Oued, et pas uniquement la Casbah », a-t-il poursuivi, faisant savoir que les habitants des centres de transit à la commune de Bologhine sont inscrits sur les listes des bénéficiaires du relogement.