ALGER : Plus de 1 000 logements sociaux réceptionnés avant fin 2019

Plus de 1.000 logements sociaux seront réceptionnés avant fin 2019 dans la capitale dans le cadre du lancement de la 26e opération de relogement, a annoncé, dimanche à Alger, le wali-délégué de la circonscription administrative d’Hussein Dey, Said Sayoud. «Plus de 1.000 logements sociaux sont prêts à être distribués dans le cadre de la 26e opération de relogement dans la wilaya d’Alger», a précisé le wali-délégué d’Hussein Dey, ajoutant que les aménagements extérieurs étaient en cours. Suspendus momentanément à cause des intempéries, les travaux d’aménagement «reprendront cette semaine» pour parachever les détails techniques qui restent, notamment le raccordement des logements aux réseaux de gaz et d’électricité, l’aménagement des espaces verts et le bitumage des routes, a encore précisé M. Sayoud. Le responsable a également indiqué que la wilaya d’Alger réceptionnera à la fin de l’année plus de 500 logements participatifs, dont 252 unités à El-Achour et 200 dans la commune de Staoueli.