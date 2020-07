ALGER : Les taxis autorisés à poursuivre leur activité

Les services de la wilaya d'Alger ont indiqué que les taxis sont autorisés à poursuivre normalement leur activité en respectant les horaires du confinement et les transporteurs de marchandises et fournisseurs des marchés ne sont pas concernés par les mesures d'interdiction de circulation entre wilayas, annoncées jeudi. Dans le cadre des mesures visant à juguler la pandémie du Covid-19, notamment le volet relatif à l'interdiction de circulation de et vers la wilaya d'Alger, les taxis sont autorisés à poursuivre normalement leur activité en respectant les horaires du confinement, ont précisé les services de la wilaya dans un communiqué. Les transporteurs de marchandises et les fournisseurs de marchés "ne sont pas concernés par l'interdiction de circulation de et vers la wilaya d'Alger", a-t-on ajouté de même source. Pour rappel, les services de la wilaya d'Alger avaient accordé dans la journée des autorisations de circuler, jusqu’à 20H ce soir, pour permettre aux habitants d’Alger se trouvant en dehors de la wilaya de rejoindre leurs lieux de résidence ainsi qu’à ceux d’autres wilayas se trouvant à Alger souhaitant se rendre dans leurs wilayas.