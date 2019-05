ALGER : Les premiers logements LPL réceptionnés en juillet

Les premiers quotas de Logements publics locatifs (LPL) seront réceptionnés, en juillet dans la wilaya d'Alger, sur un total de 30.000 logements (LPL) en cours de réalisation, a indiqué dimanche dernier le Directeur de l'habitat de la wilaya d'Alger, M.Medjani Mohamed. En marge d'une opération de relogement de plus de 170 familles habitant dans des bâtisses menaçant ruine à la Casbah dans le cadre de la 25e opération de relogement, M. Medjani a précisé à l'APS que le premier quota, sur un total de 30.000 logements de type LPL en cours de réalisation à Alger sera livré, en juillet dès l'achèvement des travaux d'aménagement et de raccordement dont le taux d'avancement varie entre 10 et 90%. Notons qu’au titre de la lutte contre l’habitat précaire, plus de 170 familles occupant 39 immeubles classés dans la zone rouge à la commune de la Casbah ont été relogées au deuxième jour de la 5ème opération de relogement (4-5 mai en cours), a-t-il souligné.A rappeler que le wali d'Alger, M.Abdelkhalek Sayouda a fait savoir qu'il y'aurait plusieurs opération à Alger dont le coup d'envoi sera donné après la fin des examens de fin d'année pour ne pas perturber les élèves.Pour ce qui est des recours introduits par les familles exclues des opérations précédentes, depuis juin 2014, M. Sayouda a rassuré qu'ils étaient en cours d'examen en toute transparence .