ALGER : Les imams revendiquent la modification de leur statut

La colère gronde chez les imams. Le refus de la tutelle d’organiser un dialogue avec la Coordination nationale des imams a contraint cette corporation à mettre ses menaces à exécution en renouant avec la contestation. C’est dans cette optique qu’elle a organisé un sit-in devant la centrale syndicale de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) à Alger. En effet, la fédération a exprimé dans un communiqué la longue attente en réponse à ses demandes légitimes qui protégeraient la dignité des imams et les savants du Coran et a apprécié leurs efforts pour guider et éduquer la nation, conformément aux nouvelles lois de la République algérienne, les imams ont aussi exigé de revoir et de modifier leur loi fondamentale et leur système d’indemnisation, en plus des subventions, des primes, des certificats, du logement, des salaires et des problèmes de l’imamat. La fédération a renouvelé son appel au Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, au Premier ministre, ainsi qu’aux députés de l’Assemblée nationale et de l’Assemblée populaire nationale, pour qu’ils assument la responsabilité de répondre à toutes leurs demandes légitimes. En outre, La fédération a également condamné toutes les pratiques et tous les comportements irresponsables du centralisme syndical de l’Union générale des travailleurs algériens, qui cherche à attiser la division entre les fils du secteur.