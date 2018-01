ALGER : Le parc de Ben Aknoun déclaré en faillite

Le parc d’attraction et de loisirs de Ben Aknoun est passé depuis quelques semaines sous le contrôle de la Société d’investissement hôtelier (SIH) qui relève du Premier ministère et qui gère la résidence d’Etat du Club des pins. C’est au cours d’un conseil ministérielle tenu il y a deux semaines sous la présidence du Premier ministre, que cette décision a été adoptée. Le parc d’attraction et de loisirs de Ben Aknoun qui relevait jusqu’ici du ministère de l’Agriculture passe désormais sous la coupe du premier ministère. « Les travailleurs ont été informés qu’ils allaient toucher leurs salaires des mois de janvier, février et mars sans avoir à travailler », indique une source proche qui estime que cette promesse annonce des décisions de compression, de mise en retraite anticipée et de départ volontaires. « Les contrats arrivés à terme de certains travailleurs n’ont d’ailleurs pas été renouvelés», enchaine une autre source.