ALGER : Le marché communal ‘’Ferhat Boussaad’’ fermé

La commission de contrôle et de répression relevant de la wilaya d'Alger a décidé de la fermeture du marché communal Ferhat Boussaad (ex-Meissonier) relevant de la commune de Sidi M'hamed (Alger) à compter de samedi 25 juillet, ont indiqué les services de la wilaya. "Suite à une sortie sur le terrain effectuée par la commission chargée du contrôle et de la répression au niveau de la circonscription de Sidi M'hamed en vue de s'enquérir de l'application des mesures de prévention décrétées par l'instruction du gouvernement relative à la lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus, il a été décidé de la fermeture du marché communal Ferhat Boussaad (ex-Meissonier) à compter du samedi 25 juillet 2020", lit-on sur la page Facebook de la wilaya d'Alger. La même commission a suspendu, depuis le début du mois en cours, les activités de plus de 60 locaux commerciaux au niveau des communes des Eucalyptus et Barraki. Cependant, elle a relevé un respect "quasi total" des mesures de prévention par les propriétaires des locaux commerciaux au niveau de la commune de Sidi Moussa, a ajouté la même source.