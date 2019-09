ALGER : Le juge l’acquitte, son voisin le tue

Impliqué dans une affaire de vol, le juge de la deuxième chambre du tribunal d’El Harrach conclut à la non-culpabilité. Le jeune résident de Boumati est alors acquitté et la Justice prononce la relaxe…Pourtant, en sortant du tribunal, il ne savait pas que, tapis dans l’ombre, un autre jeune d’une vingtaine d’années lui réservait un sort des plus cruels. Ainsi, au troisième jour de sa libération le jeune acquitté profite de sa libération et est attablé comme les autres jours dans un café du quartier. Selon ce que rapporte le site Ennahar Online, un voisin d’une vingtaine d’années s’approche de lui et fait mine de l’embrasser pour le féliciter. Une fois à sa hauteur, il sort un poignard et le lui plante dans le ventre. Un coup qui le tue sur place ! Arrêté, il a été remis aux autorités judiciaires. Une mise sous mandat dépôt a été prononcée par le juge du Tribunal d’El Harrach, en attendant les résultats de l’enquête ordonnée par ce même juge, afin de mettre en lumière les tenants et les aboutissants de cette sombre affaire, qui reste pour l’heure, non encore totalement claire. Pour les habitants de cette petite localité dépendant de la commune d’El Harrach, cet acte prend clairement les formes d’une vendetta.