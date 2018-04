ALGER : Lancement du premier bus touristique

La capitale Alger vient de lancer son premier bus touristique. Le bus de l'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) en collaboration avec l'hôtel ‘’ Aurassi ‘’a mis à la disposition d'une centaine de personnes essentiellement des expatriés étrangers d'effectuer une visite touristique guidée à travers les artères de la capitale. Ce dernier a été conçu spécialement pour faire des virées avec guide dans les rues et ruelles d’Alger. Il peut transporter jusqu’à une certaine de personnes. Le niveau supérieur est à ciel ouvert permettant aux touristes de prendre des photos et admirer le paysage urbain de la capitale. Rappelons qu’une initiative similaire avait été portée par un investisseur local, et avait permis à la ville de Tlemcen d’avoir deux bus touristiques.