ALGER : Lancement de la réalisation de 300 logements LPA

Le wali d’Alger Abdelkhalek Sayouda a fait état du lancement du premier projet de logements de type LPA (Logement promotionnel aidé), au niveau de la commune de Ain Benian, qui sera réalisé par l’Office de promotion et de gestions immobilières (OPGI) de Bir Mourad Raïs. Après la régularisation de la situation juridique de certaines assiettes foncières, l’OPGI de Bir Mourad Raïs est parvenu à la concrétisation du premier projet de logements de type LPA et le lancement de la réalisation de 300 logements dans la commune de Ain Benian, a précisé M. Sayouda. Indiquant que d’autres projets qui sont « actuellement à l’étude » attendent la régularisation de leurs assiettes foncières et la finalisation des procédures relatives aux logements publics, le wali d’Alger a fait savoir que le nombre des souscripteurs à cette formule s’élevait à 262.000. A rappeler que M. Sayouda avait déclaré, il y a quelques jours, que les services spécialisés feront preuve de « rigueur » envers les souscripteurs, en recourant au fichier biométrique et aux factures d’électricité, pour assainir les listes et sélectionner les bénéficiaires des 10.000 logements LPA, quota réservé à la wilaya d’Alger.