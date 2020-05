ALGER : Lancement d’une caravane de solidarité vers les zones d’ombre

Une caravane de solidarité du Croissant rouge algérien (CRA), composée de 24 camions chargés en denrée alimentaires et produits désinfectants, a démarré, lundi à Alger, à destination de 11 wilayas au profit des catégories vulnérables qui résident dans les zones d’ombre, et ce en réponse aux besoins de la population de ces régions en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle. Supervisée par le ministère du Commerce en collaboration et en coordination avec le Croissant rouge algérien (CRA), cette caravane a pris le départ, du Palais des expositions à Alger, en présence du ministre du secteur, Kamel Rezig et de la présidente du CRA, Saida Benhabilès. « La caravane de solidarité qui sillonnera 11 wilayas du territoire national est constituée de 24 camions transportant quelque 330 tonnes de dons recueillis par les services du ministère du Commerce et remis au CRA qui se chargera de leur acheminement au profit des bénéficiaires dans les zoNes d’ombre », a indiqué M. Rezig dans une déclaration à la presse. Affirmant que le choix des wilayas qui bénéficieront de ces aides ne s’est pas fait de manière fortuite et que l’opération de sélection a été effectuée par les soins des services de l’Intérieur, des Collectivité locales et de l’Aménagement du territoire, le Premier responsable du secteur a assuré que ces aides seront orientées vers les 11 wilayas et y seront distribuées, sous l’autorité du wali et en collaboration avec le CRA.