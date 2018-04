ALGER : La prison de Serkadji, érigée en musée national

La célèbre prison "Serkadji" d'Alger est officiellement érigée en musée national à la faveur du décret exécutif n° 18-102 du 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars 2018 portant création d’un musée public national "Prison Serkadji" paru au dernier numéro du journal officiel datant du 4 avril courant. Le musée public national "Prison Serkadji" est placé sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux, précise le même décret. Le musée public national "Prison Serkadji" reflète la lutte et les sacrifices du peuple algérien pour recouvrer sa liberté et témoigne des pratiques pénitentiaires inhumaines, cruelles et dégradantes ainsi que des différentes formes de torture physiques et psychologiques du colonialisme, rappelle le même texte de loi. Le musée comprend des lieux de détention, des cellules et d’autres espaces ainsi que des collections muséales historiques, des objets, des documents ethnographiques, des photographies et des enregistrements audiovisuels relatifs aux pratiques pénitentiaires coloniales. Il est chargé de leur conservation, valorisation et exposition au public.