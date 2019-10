ALGER : Incendie au niveau d'un centre commercial à Sidi M'hamed

Un incendie s'est déclaré, jeudi matin, dans un centre commercial situé à Khelifa Boukhalfa, dans la commune de Sidi M'hamed (Alger), avant de se propager à nombre d'appartements dans le même immeuble et d'autres à proximité, sans déplorer aucune victime, ont indiqué les services de la protection civile qui sont intervenus pour évacuer les familles et circonscrire l'incendie. "Un incendie s'est déclaré vers 03h:30 au niveau d'un centre commercial à Khelifa Boukhalfa (Alger), ravagé totalement par les flammes qui se sont propagées à travers l'immeuble du centre commercial et d'autres à proximité", a précisé le chargé de l'information auprès de la protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Benkhelfallah, dans une déclaration à l'APS. Pour faire face à la propagation du feu, les éléments de la protection civile ont procédé à l'évacuation des lieux (près de 20 familles) pour maitriser l'incendie. Le feu a été complètement circonscris vers 06h00. Pour ce faire, les services de la protection civile ont mobilisé plus de soixante (60) pompiers et sept (07) unités dont l'unité principale de wilaya et l'unité nationale d'instructions de Dar El Beida, outre quatorze (14) camions anti-incendie, deux (02) camions-échelle, un (01) camion pour l'éclairage et cinq (05) ambulances. Le même responsable a indiqué qu'"aucune victime n'est à déplorer". Les services compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstances de cet incendie.