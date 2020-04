ALGER : Fin de quarantaine pour plus de 700 personnes

Un total de 780 personnes sur 1800 placées en quarantaine dans l'hôtel Mazafran de Zéralda, ont été autorisées à quitter les lieux, vendredi, après expiration du délai de leur mise en quarantaine, fixé à 14 jours dans le cadre des mesures de prévention prises à l'effet d'endiguer la propagation du coronavirus (COVID-19). Le directeur général du Tourisme au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Zoubir Mohamed Sofiane a indiqué à l'APS que la libération de ces personnes confinées se poursuivrait, samedi, au niveau de l'hôtel "El-Riadh" de Sidi Fredj et durerait jusqu'à ce dimanche 05 avril, en vue d'autoriser le reste des confinés à rentrer chez eux. Les voyageurs algériens placés immédiatement en quarantaine à leur arrivée en Algérie, en provenance des pays étrangers et voisins, pourront quitter, dimanche prochain, le centre de thalassothérapie et le complexe touristique "H3" de Sidi Fredj, ainsi que d'autres complexes et hôtels dans la wilaya de Tipaza, dont les deux hôtels "El Beldj" et "Matarès", en sus du complexe touristique "Corne d'or" et l'hôtel "El Rais" de Bordj El Bahri d'Alger. S'agissant de la possibilité de mise en quarantaine d'autres vagues de voyageurs, notamment ceux en provenance de la Turquie, M. Zoubir a précisé qu'"après la sortie des confinés, les établissements hôteliers seront immédiatement désinfectés et équipés en matériel nécessaire à l'accueil, à partir de vendredi soir, de plus de 740 voyageurs bloqués au niveau de l'aéroport international d'Istanbul, pour les placer en quarantaine de 14 jours afin d'éviter la contagion", faisant état de la mobilisation des établissements hôteliers au niveau des wilayas d'Alger et de Boumerdes à cet effet".