ALGER : Fin de quarantaine pour 748 personnes à l’hôtel Mazafran

La mise en quarantaine de 748 personnes à l'Hôtel Mazafran (Zéralada) dans le cadre des mesures de prévention contre l'épidémie de Covid-19 a pris fin samedi. Dans une déclaration à l'APS, le PDG de l'Entreprise de gestion touristique (EGT) de Zéralda, Arezki Touati, a précisé que ce deuxième groupe avait été placé en confinement depuis 14 jours à l'hôtel Mazafran après avoir été rapatrié de l'aéroport d'Istanbul (Turquie). "Tout a été mis en œuvre pour le bon déroulement de l'opération en termes de d'hygiène, de désinfection, de fourniture de repas, et d'accompagnement par un staff médical et paramédical outre le personnel de l'hôtel", a affirmé le responsable. "13 bus désinfectés ont été mobilisés pour le transport des concernés vers leurs domiciles respectifs à travers plusieurs wilayas", a fait savoir M. Touati, rappelant que "la quarantaine de 760 personnes en provenance de Marseille (France), constituant le premier groupe accueilli à l’hôtel Mazafran, au mois de mars dernier s'est déroulée dans de bonnes conditions". De son côté, le wali-délégué de Zéralda s'est félicité des "mesures sanitaires et sécuritaires prises pour mener à bien l'opération".