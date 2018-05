ALGER : Fin de cavale pour l’escroc aux 58 mandats d’arrêt

Un escroc faisant l’objet de pas moins de 58 mandats d’arrêt émanant de plusieurs juridictions, a été arrêté, le lundi dernier à Alger, par la section de recherche de la gendarmerie. « Des suites d’informations signalant la présence dans la wilaya d’Alger d’un suspect, recherché par les tribunaux et Cours d’Alger et de Tipasa, pour différentes affaires d’escroquerie et d’extorsion, les enquêteurs sont parvenus à le localiser et à procéder à son arrestation » précise un communiqué de la Gendarmerie nationale. Il s’agit du dénommé B.K, âgé de 58 ans, faisant l’objet de 58 mandats d’arrêt pour escroquerie de citoyens auxquels il promettait un logement dans « ses projets » à Bordj El Bahri, Dar El-Beida, Bouzareah et Ain Nadja en échange de sommes s’élevant à des milliards de centimes. L’enquête a révélé que cet individu avait noué des relations avec une famille à Birtouta en se faisant passer pour un cadre d’une institution sécuritaire, lui extorquant d’une somme de 370 millions de centimes sous la promesse d’un logement à Bouzaréah.Le mis en cause a profité également de la confiance de cette famille pour extorquer ses proches d’une somme de 15 milliards de centimes. Présenté devant le procureur du tribunal de Boufarik pour usurpation d’identité, escroquerie et extorsion, cet escroc a été placé en détention.