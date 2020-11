ALGER : Fermeture du marché d’El Djorf pour 15 jours

Dans le cadre des mesures de protection contre la propagation de la pandémie de Covid-19, le marché d’El Djorf à l’est de la capitale sera fermé pour une période de 15 jours. Le wali délégué de la circonscription administrative de Dar El Beida, avait déjà annoncé la fermeture du marché d’El Hamiz pour une période de deux semaines renouvelable. Les magasins de vente de produits alimentaires, de fruits et légumes et les boulangeries ne sont pas concernés par cette décision. Tout comme, les pharmacies, la vente de matériel pharmaceutique et semi-médical, la vente de viande et de volaille, la vente de fournitures nécessaires aux investissements agricoles. Selon la même source, cette décision entre en vigueur à compter de la date à laquelle elle est notifiée aux intéressés par les services de sécurité territorialement compétents.