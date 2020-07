ALGER : Fermeture de plus de 300 commerces à Bab El Oued

La circonscription administrative de Bab El Oued a annoncé, dans un communiqué, la suspension d’activité pour plus de 300 locaux commerciaux, pour non-respect des mesures de prévention imposées pour la lutte contre le coronavirus. Suite au rapport de la commission de wilaya de contrôle et de répression des commerçants contrevenants aux mesures sanitaires de lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), le wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued a procédé à la suspension d’activité de 316 commerces. Cette décision concerne 170 commerces dans la commune de Bab El Oued, 107 dans la commune de la Casbah, 16 dans la commune d’Oued Koriche, 16 à Rais Hamidou et 07 à Bouloughine. Trois marchés quotidiens sont également concernés par la décision de suspension de l’activité, dans la même circonscription. Il s’agit, en effet, du marché de Zoudj Ayoune, et Lalahoum dans la commune de la Casbah et le marché de Saïd Touati dans la commune de Bab El Oued. En outre, 4 centres commerciaux sont concernés par cette décision. Il s’agit du centre le Printemps dans la commune de la Casbah, le centre commercial des tunnels, le centre commercial des Halls et Garrafa dans la commune de Bab El Oued.