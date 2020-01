ALGER ET RELIZANE : 82 personnes arrêtées pour détention de psychotropes

Quatre-vingt-deux (82) personnes ont été arrêtées et des quantités de psychotropes et de cannabis ont été saisies par les éléments de la Sûreté nationale à Alger et Relizane, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Des opérations menées par les forces de police dans les différents quartiers de la capitale ont permis l'interpellation de 73 personnes impliquées dans différents délits, la récupération de 592 comprimés de psychotropes, 125 grammes de cannabis traité, 11 armes blanches et 667 unités de boissons alcoolisées destinées au marché informel, précise le communiqué. Dans la wilaya de Relizane, 9 personnes impliquées dans différents délits, ont été interpellées par les éléments de la police judiciaire qui a également récupéré 1.608 comprimés de psychotropes, 200 grammes de cannabis traité et 1.424 unités de boissons alcoolisées destinées au marché informel, note la même source.