ALGER : Distribution de près de 6 quintaux de viandes rouges aux démunis

Quelque 6 quintaux de viandes rouges ont été distribués, samedi, au profit des familles démunies au niveau de la commune de Birtouta à Alger, et ce, à l’occasion du mois sacré de Ramadhan. Lancée à l’initiative de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), cette action de solidarité a été supervisée par le ministre du Commerce, Kamel Rezig qui, dans une déclaration à la presse, l’a saluée, assurant que cette quantité (200 lots) de viandes rouges sera distribuée directement aux habitants de la commune de Birtouta dans la capitale. Cette action, a fait savoir le ministre, est la 1ère étape d’une grande opération menée par l’ANCA au cours du mois de Ramadhan. Abordant les efforts de lutte contre la pandémie Covid-19, M. Rezig a indiqué que son secteur a doté la commune de Birtouta, en 15 pompes de pulvérisation pour la désinfection des rues et placettes. Pour sa part, le président de l’ANCA, El Hadj Tahar Boulenouar, a déclaré que cette initiative a été proposée par la Commission nationale des distributeurs des viandes, qui relève de la même association, soulignant que cette distribution est la 1ére étape grande opération au titre du mois sacré, et qu’elle sera suivie par d’autres initiatives au cours de la 1e semaine de Ramadhan à travers les 48 wilayas. M.Boulenouar a fait savoir que les distributeurs de viandes de détail, (bouchers) contribueront à leur tour à cette action solidaire, à travers l’ensemble des communes du territoire national, pendant le mois de jeûne, en faisant don de viandes au profit des familles démunies, et ce sous la supervision de la Commission nationale des distributeurs de viandes relevant de l’ANCA.