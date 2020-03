ALGER : Deux individus arrêtés pour tentative de vol

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté deux individus impliqués dans une affaire de tentative de vol dans une supérette et d’agression, à Ouled Fayet, dans la banlieue d’Alger. Filmée, l’attaque a fait le tour de la toile en Algérie. D’après un communiqué de la Gendarmerie nationale, l’intervention a eu lieu suite à un appel reçu sur le numéro vert 10 55. Des personnes s’étaient plaintes d’une tentative de vol à main armée par un groupe de malfrats. Les faits ont eu lieu dans la commune de Ouled Fayet, située dans la banlieue Sud-Ouest d’Alger. La même source révèle que les voleurs étaient munis d’armes blanches, d’épées et d’une bouteille de gaz butane. A la faveur d’une intervention rapide, les unités spécialisées des éléments de la section de sécurité et d’intervention (SSI), appartenant à la Gendarmerie nationale algérienne, ont intercepté les deux malfrats sur place. Ces derniers ont été conduits vers la brigade pour investigations. Après l’interrogatoire, il s’est avéré que les deux individus avaient tenté de prendre des produits alimentaires sans les payer. Et face au refus des employés de la supérette de leur céder les produits en question, ils ont recouru à la violence. On apprend qu’ils seront traduits devant le procureur de la République, près le tribunal de Cheraga.