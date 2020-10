ALGER : Démantèlement d'une bande spécialisée dans l'escroquerie

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont démantelé une bande criminelle composée de trois individus qui escroquaient les citoyens, à travers des opérations de vente et d'achat fictives sur les réseaux sociaux, exploitant la conjoncture sanitaire actuelle marquée par la pandémie du nouveau Coronavirus, a indiqué un communiqué des mêmes services. L'affaire a été traitée par les services de sûreté de la circonscription administrative d'Hussein Dey, après avoir reçu de nombreuses plaintes concernant des faits d'escroquerie commis sur les réseaux sociaux, selon lesquelles un groupe d'individus commandait des masques médicaux, puis lors de la livraison, il récupérait la marchandise du fournisseur sans payer et prenait la fuite à bord d'un véhicule, a précisé la même source. Après enquête, les éléments de la police ont réussi à déterminer la marque de la voiture utilisée ainsi qu'à identifier plusieurs victimes. Dans le cadre d'une opération de filature, les mêmes éléments ont procédé à l'arrestation de deux suspects à bord d'un véhicule touristique. Suite à la fouille corporelle d'un suspect, 64 masques et 12000 Da ont été saisis. Les deux suspects ont reconnu avoir mené plusieurs opérations d'escroquerie dont la dernière leur a permis de voler 25.000 bavettes d'une valeur de 82,5 millions de centimes. L'enquête a permis également l'arrestation d'un troisième suspect (leur acolyte). Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné le placement de deux prévenus en détention provisoire, tandis que le troisième a été placé sous contrôle judicaire, conclut le communiqué.