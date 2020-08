ALGER : Démantèlement d'une bande de malfaiteurs

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont démantelé une bande de malfaiteurs à Bachdjerrah (Alger), composée de cinq individus qui entrainaient les citoyens pour les délester de leur argent sous prétexte de leur assurer le change en diverses, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Ces individus usaient de "subterfuges" pour contacter et établir des liens avec les victimes via les réseaux sociaux, se disant en possession d'argent en devises à changer en monnaie nationale, a précisé le communiqué, ajoutant qu'ils avaient agressé deux personnes qu'ils avaient délestés de "190 millions de centimes" en utilisant des armes blanches et du gaz lacrymogène. A la suite d'une vaste opération de surveillance, les mêmes services ont pu arrêter cinq individus et saisi des armes blanches, a poursuivi la source. Les mis en cause ont été déférés devant le Procureur de la République qui "a ordonné le placement en détention provisoire de quatre d'entre eux", tandis que "le cinquième a été placé sous contrôle judiciaire". Par ailleurs, les mêmes services ont interpellé "un voleur d'accessoires automobile" au niveau de la Rue Hassiba Benbouali (Alger). Après finalisation des procédures légales, le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République qui a ordonné son placement en détention provisoire".