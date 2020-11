ALGER : Démantèlement d'une bande de malfaiteurs à Hussein Dey

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé au démantèlement d'une association de malfaiteurs constituée de 03 individus qui s'adonnaient à la contrefaçon de billets de banque à Hussein Dey, selon un communiqué des services de la sûreté nationale. Selon la même source, les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Hussein Dey ont arrêté deux suspects à bord d'un véhicule pour contrefaçon de billets de banque et saisi une somme d'argent. Le troisième suspect a été arrêté au niveau de son domicile où les éléments de la police ont trouvé une imprimante scanner et quelques objets utilisés dans la falsification. Les trois mis en cause ont été déférés devant les juridictions territorialement compétentes. Par ailleurs, les mêmes services ont interpellé un individu qui s'adonnait au trafic de drogue à Alger centre, lequel a été présenté aux autorités judiciaires compétentes qui ont ordonné son placement en détention provisoire. Pour sa part, la brigade de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Bouzeréah a mis hors d'état de nuire une bande criminelle qui a saccagé les biens de tiers et volé des accessoires automobiles. Deux individus ont été arrêtés avant de les présenter devant les juridictions compétentes qui ont ordonné leur placement en détention provisoire.