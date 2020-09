ALGER : Arrestation d’un gang spécialisé dans la vente de devises

Un réseau de vendeurs de devises opérant sur le réseau social Facebook a été démantelé au niveau d’El Harrach, dans la banlieue d’Alger. Selon des sources concordantes, les services de sécurité ont neutralisé un gang composé de 12 personnes, âgées entre 32 et 55 ans, activant dans un réseau de vente des devises à des taux attractifs. Les membres opéraient sur Facebook, et ont été interpellé au niveau de la banlieue d’El Harrach, à Alger. Suite à une plainte d’une des victimes de ce réseau de malfaiteurs, les services de sécurité ont réussi à interpeller les prévenus en question. La victime, ayant été subtilisée d’une somme de 1,9 millions de dinars (soit 190 millions de centimes), a subi une agression à l’arme blanche de la part des membres du gang en question. Les mis en cause piégeaient leurs victimes sur Facebook, en leur vendant des devises à des prix attractifs. Une fois sur le lieu isolé du rendez-vous convenu, les agresseurs délestaient alors les victimes de leur argent sous la menace, parfois violente, d’armes blanches. L’arrestation a eu lieu grâce à l’aide des policiers, la victime ayant tendu un piège aux membres du gang en utilisant un faux profil sur Facebook afin de proposer une autre transaction, les malfaiteurs ont été arrêtés en flagrant délit.