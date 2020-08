ALGER : Approbation de la réouverture de 17 autres mosquées

Les Services de la wilaya d’Alger ont annoncé, mardi, la réouverture de 17 autres moquées à travers sept circonscriptions administratives dans le cadre de la levée graduelle du confinement en application du dispositif arrêté par les services du Premier ministère pour la prévention contre la propagation de l’épidémie Covid-19. Le wali d’Alger, Youcef Cherfa "a approuvé" une liste supplémentaire de 17 moquées à rouvrir dans sept circonscriptions administratives dans le cadre de la levée graduelle du confinement sanitaire et le respect des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus, indique un communiqué de la wilaya. Soulignant que cette approbation intervient en réponse à la demande des citoyens de certains quartiers au regard de la densité démographique et de l’éloignement des mosquées visées par la décision de réouverture initiale, les Services de la wilaya d’Alger précisent que les circonscriptions administratives concernées sont Bir Mourad Reis (06 mosquées), Cheraga (03 mosquées), Baraki, Hussein Dey et El Harrach (02 mosquées chacune), Draria et Sidi M’Hamed (01 mosquée chacune).