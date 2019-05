ALGER : 81 familles de la Casbah relogées

Un total de quatre-vingt et une (81) familles qui résidaient dans des habitations classées rouge, sise à La Basse Casbah ont bénéficié samedi de logements, dans le cadre de la 1e phase de la 25e opération de relogement lancée en urgence par les services de la wilaya d'Alger au profit des habitants des immeubles menaçant ruine. Ces familles qui habitaient notamment à Bad Djedid (Haute Casbah) et les rues Hocine Bourahla et Brahim Hadjout dans la Basse Casbah ont déménagé vers de nouvelles citées sises à Ouled Fayet (Ouest d'Alger), après que leurs habitations aient été classées "rouge 5". L'APS s'est enquit de l'état de vétusté et de l'exiguïté de leurs habitations qui ne disposent d'aucun moyen de confort et de salubrité, tels que fut le cas pour un bidonville qui était, depuis deux décennies, un centre de transit abritant (5) familles.M. Ziane Mustapha, chef d'études à la Circonscription administrative de Bab El Oued a indiqué que ce type d'immeubles menaçant ruine connaîtra " le même sort", ajoutant que toutes les bâtisses seront récupérées par le ministère de la Culture aux fins de rénovation.