ALGER : 7909 logements AADL livrés le 5 juillet

Près de 77.435 logements du programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du Logement (AADL) ont été achevés au niveau de la wilaya d'Alger au 30 juin 2020 dont 7.909 ont été livrées ce dimanche 5 juillet, selon le directeur général de l'AADL, Mohamed Tarek Belaribi. Lors d'une présentation en marge de la pose de la première pierre d'un programme de 14.145 logements au niveau de la capitale par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, M. Belaribi a fait savoir que le total des projets AADL achevés au niveau de la wilaya d'Alger est de 77.435 logements dont 7.909 ont été programmées pour être livrés le 5 juillet, précisant que le nombre de souscripteurs au niveau de la wilaya est de 195.836. A l'échelle nationale il a été procédé à la réception de 23.000 logements lors du premier semestre de l'année en cours, selon le même responsable. Par ailleurs, les projets à réaliser au 1er janvier 2020 comprennent 120.334 logements. Ceux en cours de réalisation sont de 74.375 unités dont 20.875 ont été lancés durant le premier semestre 2020 au niveau de la capitale, répartis sur 17 projets. "Les efforts se poursuivent pour offrir les assiettes foncières pour lancer les projets restants au niveau de la wilaya d'Alger et des wilayas voisines", a souligné M. Belaribi. Au niveau de la commune de Ouled Fayet, il a été procédé au lancement de la réalisation de 6.010 unités réparties en trois sites de 3.920, 1.000 et 1.090 logements pour une enveloppe globale de 19,79 milliards DA.