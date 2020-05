ALGER : 6 bureaux de poste mobiles en activité durant le mois sacré

Algérie poste a mobilisé six (06) bureaux de poste mobiles, sillonnant depuis le début du mois de Ramadhan, toutes les circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger, pour faciliter aux citoyens les transactions postales, et ce, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du Covid-19, a indiqué, le chargé de communication par intérim de cette entreprise. Dans une déclaration à l’APS, M. Benyoub Hadj Ahmed a fait savoir qu’Algérie poste, qui a maintenu ses bureaux ouverts en dépit de la pandémie du Covid-19, a mobilisé six (06) bureaux de poste mobile qui sillonnent les différentes circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger". Ces bureaux de poste relevant des trois directions (Est, Ouest et centre) sont des guichets mobiles permettant aux clients d’effectuer leurs transactions postales sans avoir à se déplacer aux bureaux de poste, notamment en cette conjoncture exceptionnelle qui nécessite le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, a-t-il ajouté. Les bureaux de poste mobiles sont dotés des moyens technologiques modernes permettant de fournir normalement les différentes prestations aux clients et de prendre en charge leurs demandes en matière de retrait de liquidité, a-t-il rappelé. Il a souligné que les bureaux mobiles sont raccordés au réseau Internet et surveillés par des caméras de surveillance, disposant également d'un passage facilitant l'accès pour les personnes aux besoins spécifiques et ce dans le souci de fournir des services de qualité au profit des clients comparables à ceux fournis au niveau des bureaux de poste d'Alger. Cette initiative d’Algérie poste a été favorablement accueillie par la population, toutes catégories confondues.