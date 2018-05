ALGER : 5 étudiantes arrêtées pour production de vidéos pornographiques

Un réseau de prostitution, composé de 09 personnes dont 05 étudiantes, a été démantelé par les services de sécurité dans la wilaya d’Alger, a-t-on appris ce dimanche de sources concordantes. Selon les mêmes sources, le réseau a été découvert suite à l’apparition de vidéos à caractère pornographique sur des pages facebook de plusieurs organismes officiels de pays étrangers, qui ont alerté les autorités algériennes des faits. Ayant ouvert une enquête, les services de sécurité ont pu déterminer l’origine des dites vidéos, et ont procédé à l’interpellation des suspects, qui sont quatre hommes et cinq étudiantes, dans une maison de la commune de Dely Brahim (wilaya d’Alger). Des téléphones portables contenant des images et vidéos à caractère pornographique ont notamment été saisis. Présentés devant le procureur de la république près le tribunal de Bir Mourad Raïs, quatre des neuf suspects ont été placés en détention provisoire à l’établissement pénitentiaire d’El Harrach, tandis que les cinq étudiantes ont été remises en liberté en attendant leur procès.