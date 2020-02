ALGER :1000 boulangers en cessation d’activité poursuivis en justice

Des poursuites judiciaires engagées à l’encontre de 1.000 boulangers en cessation d’activité sans radiation du registre de commerce à Alger. C’est ce qu’a fait savoir le directeur du Commerce de la wilaya d’Alger, Abdallah Benhela. Ce dernier a expliqué à l’agence officielle que l’opération d’assainissement des registres de commerce effectuée, l’an dernier, par le Centre national du registre du commerce (CNRC) a révélé l’existence de 1.000 boulangers en cessation d’activité sans radiation du registre de commerce. Des poursuites judiciaires seront engagées à l’encontre des contrevenants, conformément au décret 90-39 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes. Selon les résultats de l’opération d’assainissement des registres de commerce, les contrevenants ont fermé leurs locaux sans procéder aux mesures en vigueur, préférant geler leurs activités pour multiples raisons, dont la cherté des équipements et la faible marge bénéficiaire, a-t-il dit, relevant que plusieurs d’entre eux ont bénéficié de financements accordés par l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ). La direction du Commerce de la wilaya d’Alger a récemment effectué une enquête pour contrôler l’opération d’approvisionnement au niveau de 9 minoteries à Alger pour savoir si ces contrevenants ont été approvisionnés en produits subventionnés, a-t-il indiqué, précisant que les enquêtes des agents de contrôle et de répression de la fraude ont établi que les contrevenants n’ont pas bénéficié de quotas de produits subventionnés (farine). La direction du Commerce de la wilaya d’Alger recense 651 boulangeries activant normalement outre des boulangeries industrielles et des espaces commerciaux autorisés à vendre le pain, a fait savoir le responsable, indiquant que près de 1.200.000 baguettes de pain sont commercialisées quotidiennement à Alger.